Kerstmarkten in jeugdhuizen en rusthuis Christian Hennuy

05 december 2019

10u22 0 Hoegaarden Dit jaar is er om organisatorische redenen geen grote kerstmarkt op het Gemeenteplein in Hoegaarden. Voor kerstmarkten kan men terecht in beide jeugdhuizen en in het rusthuis.

Jeugdhuis ‘de Klup’ organiseert voor het eerst een kerstmarkt op zaterdag 14 december van 15 tot 20 uur en op zondag 15 december van 13 tot 18 uur in het jeugdhuis aan de Tiensestraat 43, naast de sporthal. Het gaat om een indoor kerstmarkt, met een tiental standjes, met uiteraard ook iets lekkers om te eten en te drinken. Ook de plaatselijke hobbyclub ‘Den Repos’ doet mee.

Op zondag 15 december is er eveneens een indoor kerstmarkt in de cafetaria van het woonzorgcentrum Villa Hugardis, aan de Maagdenblokstraat, van 14 tot 17 uur. De cafetaria is sfeervol ingericht en er zijn tal van standjes.

Op vrijdag 20 december is er een kerstmarkt in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, van 18 tot 01 uur. Het wordt een gezellige kerstmarkt bol van sfeer en warmte, een mooie variatie aan drank-, eet-, en souvenirstanden, met live-muziek van het jongerenkoor en het volwassenenkoor, in het Paenhuyspark. Indien het weer het toelaat zal er opnieuw een fakkeltocht plaats vinden, i.s.m. de gemeente, van 19 tot 20 uur, met vertrek aan de kerstmarkt. Lampions zijn te koop voor 1 euro.