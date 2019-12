Kerst Intermezzo met Freek Vanrooy in Hoxem Christian Hennuy

17 december 2019

11u50 0 Hoegaarden Op vrijdag 20 december om 20 uur is er in de Sint-Janskerk van Hoxem nu al voor de vierde maal een Kerst Intermezzo met plaatselijk zanger Freek Vanrooy. Het Kerst Intermezzo gaat dit jaar ten voordele van ‘Alles voor Senn’, de actie gegroeid rond een kindje uit Hoegaarden met hersenverlamming in het kader van de Warmste Week.

In juni 2017 kon het geluk van de ouders van Senn niet op want hun eerste kindje werd geboren. De nachtmerrie begon in december 2017 toen Senn, RSV kreeg, een virale infectie. Senn kreeg een hartinfarct op de afdeling pediatrie in Gasthuisberg, werd gereanimeerd en hing nog 17 uur aan de hartlongmachine. Na 10 dagen ontwaakte hij uit een coma, was volledig verlamd, herkende niemand meer en was onderhevig aan spasmen. De ouders kregen te horen dat er hersenschade was door zuurstoftekort. Vooral zijn motoriek en het visuele gebied zijn aangetast. Senn is nu ingedeeld in de groep CP of cerebrale parese. Hij kreeg wel een basistherapie voorgeschreven, maar er is veel meer nodig dan dat. Vandaar dat nieuwe, dure therapieën gezocht en opgestart werden, die niet terugbetaald worden en dat de actie opgestart werd. Hieruit is CuperHeroes vzw gegroeid om alle kinderen en ouders van kinderen met cerebrale parese te ondersteunen.

De toegang voor het Kerst Intermezzo is vrij, en mensen zijn vrij te geven wat ze willen voor de actie, die men ook kan steunen door te storten op rekening BE48 0018 5929 8727.

Na het concert is iedereen welkom voor een drankje in het ontmoetingscentrum van Hoxem. Het geplande kerstconcert van Freek in de kerk van Outgaarden gaat niet door, omdat de bouwvallige kerk gesloten werd.