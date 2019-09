Kermisconcert en bakharingen maar geen foor Christian Hennuy

03 september 2019

09u58 0

De komende week is het weer Hoegaarden kermis, ditmaal de Grote Kermis. Jammer genoeg staat er de jongste jaren geen enkele kermisattractie meer op het Gemeenteplein bij septemberkermis. De enige activiteit die er dit jaar bij de kermis op het Gemeenteplein komt is het kermisconcert van Feniks, met ook een haringen- en pensenbak.

“We hebben wel kermisattracties bij Palmzondag en de julikermis, maar in september verkiezen de foorkramers de Leuvense kermis”, legt schepen Hans Decoster uit (CD&V). Maar geen nood, op zondag 8 september wordt het Hoegaardse Gemeenteplein weer omgetoverd tot gezelligste plein van de gemeente. Om 11.30 uur starten de muzikanten van Harmonieorkest Feniks Hoegaarden er met hun jaarlijks Kermisconcert. Ze brengen er, o.l.v. Jeroen Bavin, een selectie zomerse muziek. De toegang is gratis en een must voor iedereen die als aperitief op een terrasje wil genieten van mooie muziek. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Den Venetiaen.

Vanaf 12 uur is er op datzelfde plein een haringen & pensenbak door het parochiecentrum, ten voordele van de verbouwing van het parochiecentrum en de chirolokalen. Reserveren kan via parochiecentrum.hoegaarden@gmail.com.

Wie er een volledig dagje Hoegaarden van wil maken, kan ook nog terecht vanaf 14 uur aan de Houtmarkt, bovenaan het Gemeenteplein. Daar start een wandeling naar de gerestaureerde Paradijshoeve, het Arendsnest en Het Schip.