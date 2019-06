Kauterhof en Stoopkensstraat afgesloten Christian Hennuy

11 juni 2019

Van woensdag 12 juni tot woensdag 19 juni is de Kauterhof afgesloten voor rioleringswerken beneden in de bocht aan de Residentie Das. Wie uit de richting Meldert –Hoxem- Hauthem komt, moet via Hauthem rondrijden langs de Langegrachtstraat. Wie uit het centrum komt, moet de omleiding maken via de Henri Dotremontstraat en de Brouwerij Loriersstraat (Egypte) naar boven toe.

Op donderdag 13 juni zal ook de Stoopkensstraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer, wegens het plaatsen van een koeltoren in de brouwerij. Info technische dienst: 016/76.87.21of technischedienst@gemhoegaarden.be