Kapellekensbaan zoekt vrijwilligers Christian Hennuy

21 juni 2019

11u53 4 Hoegaarden Hoegaarden en deelgemeenten hebben heel wat prachtige kapelletjes: boomkapellen, bronkapellen, veldkapellen. De kapellekensbaan kreeg erkenning als Europees Plattelandsproject. Nu worden vrijwillige kapellenmeters of peters gezocht voor klein onderhoud van de kapellen. Er worden ook getuigenissen en leuke verhalen gezocht over deze kapelletjes.

De gemeente Hoegaarden vroeg subsidies aan bij Leader voor het dossier Kapellekensbaan. Van de veertig kapelletjes in Hoegaarden en deelgemeenten, die 10 jaar geleden werden geïnventariseerd door IGO, maar waar qua ontsluiting niets mee gedaan is, wil dit project samen met buurtbewoners, erfgoed- en toeristische vrijwilligers de verhalen en anekdotes van die kapellen verzamelen. Dit mondt uit in een brochure, webpagina en QR-codes, en een permanente kapelletjeswandeling per deelgemeente. Tegelijk wordt een werking met vrijwillige kapellenmeters en -peters opgericht om de kapelletjes netjes te houden en te verfraaien in samenwerking met Hoegaards erfgoed. Dit project was één van de acht weerhouden Hagelandse plattelandprojecten, een miniproject waar Hoegaarden 1800 euro voor kreeg. Het totale project kost 3000 euro, maar er wordt dus beroep gedaan op vrijwilligers. Wie interesse heeft om mee te werken neemt best contact via an.vanende@ocmwhoegaarden.be of 016/80. 87. 83