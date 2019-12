Jeugdhuis ‘t Paenhuys op zoek naar projectmedewerker Christian Hennuy

00u03 0 Hoegaarden Na drie jaar inzet, neemt jeugdhuis ’t Paenhuys Hoegaarden eind 2019 afscheid van Willem-Jan Raddoux als projectmedewerker in het jeugdhuis. “We zijn op zoek naar een vervanger en verspreiden momenteel de vacature”, aldus voorzitter Yennef Vereycken.

“ We zijn voor onze werking in ‘t Paenhuys op zoek naar een projectmedewerker die het project artistieke expressie en sociale cohesie verder ontwikkelt en het jeugdhuis digitaal op kaart zet met een doordachte communicatiestrategie. Artistieke expressie bij jongeren krijgt momenteel vorm in de Galm-cursussen die bestaan uit vormingen in muziek, beeld, woord en beweging, maar dat kan verder uitgebouwd worden”.

“De kandidaat moet als gedreven communicatiebeest een communicatiestrategie uitwerken voor ‘t Paenhuys in het algemeen, en voor de projecten in het bijzonder, zowel on- als offline. Het is de bedoeling jongeren te bereiken die niet bereikt worden via het huidige jeugdwerkaanbod in Hoegaarden”, aldus de voorzitter.

Jeugdhuis ‘t Paenhuys vzw is sinds lang een ontmoetingsplaats voor jongeren. Het jeugdhuis gebruikt het jeugdcafé, de feestzaal met keuken, meerdere leslokalen, het parkje, de wijngilde en een traditionele bakoven binnen de site van ontmoetingscentrum ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82. Info: yennef.vereycken@hotmail.com