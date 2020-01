Jeugdhuis de Klup vernieuwt bestuur Christian Hennuy

28 januari 2020

11u15 5 Hoegaarden Jeugdhuis de Klup bestaat volgend jaar 55 jaar, maar de vereniging is nog springlevend. Zopas werd op de algemene vergadering het bestuur aanzienlijk uitgebreid. Zowat het hele dagelijkse bestuur werd gewijzigd. Kim Hennuy wordt de nieuwe voorzitter. Zij volgt Marinka Kerryn op die een stapje terugzet, maar wel in de beheerraad blijft.

In januari 2014 werd de toen 21-jarige Marinka Kerryn opvolgster van Jurgen Mespreuve, als voorzitter. Ze werd zo de jongste voorzitter in de geschiedenis van het jeugdhuis, de zevende in de rij. Kim Hennuy (38) neemt nu de fakkel over, maar zij was al eerder voorzitter van het jeugdhuis, van 2006 tot 2009.

“Dat was in de tijd dat wij nog grote Halloweentochten organiseerden. Ik ben na de verhuis van de Klup van de Doelstraat naar de Tiensestraat volledig uit het bestuur gestapt om meer aandacht te hebben voor mijn kinderen en ons huis. Ik ben hier al lid van de Klup van bij mijn geboorte ongeveer. Ik heb ook lang in de jongerenraad gezeten en we hebben toen heel wat georganiseerd. Er zou zeker een nieuwe jongerenraad moeten komen om meer jongeren van 15 tot 18 jaar aan te trekken. We gaan de komende vergaderingen bekijken wat we best organiseren. We moeten ook bekijken of de infrastructuur moet veranderd of opgefrist worden. Begin volgend jaar is het al 10 jaar geleden dat de Klup introk in de voormalige kantine van de sporthal”, aldus Kim.

Marinka Kerryn blijft bestuurslid. “Ik had een hele goede jongerenbende rond mij. Het hoogtepunt van mijn voorzitterschap was zeker de viering van 50 jaar de Klup in 2016, een heel jaar lang. Ik heb nu ook een kindje en we gaan ons huis verbouwen. Vandaar dat ik een stapje opzij zet”.

Katrien Vits en Mario Decoster worden de ondervoorzitters van het jeugdhuis. Jurgen Mespreuve, die eerder al voorzitter was van 2010 tot 2013, en indertijd de verhuis naar de Tiensestraat leidde, wordt afgevaardigd-beheerder. Veerle Lochie blijft secretaris en Geert Vanmol wordt de nieuwe barverantwoordelijke. Op dit ogenblik zijn er een 20-tal bestuursleden.

Klassiekers

Er komen nieuwe activiteiten, maar de klassiekers van de Klup blijven behouden: ontbijtbuffet, vakantiekamp Monchenoule, kinderopvang, beachparty, sinterklaasfeest en dansshow Get on Up. Er zijn nog heel wat permanente clubs in het jeugdhuis zoals de radioamateurs, wielertoeristen, hobbyclub Den Repos, jogging club, zaalvoetbal, en moderne dansclub. Er wordt tweemaandelijks een tijdschrift ’t Klupke uitgegeven.