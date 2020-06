Jeugdhuis de Klup organiseert (beperkt) 51ste klupkamp Christian Hennuy

02 juni 2020

11u51 0 Hoegaarden Voor het 51ste jaar op rij gaat jeugdhuis de Klup op kamp deze zomervakantie, zoals steeds naar het vakantiehuis in Basse-Monchenoule, in de gemeente Manhay.

“We gaan op kamp van 2 tot en met 10 augustus. Maar door de opgelegde coronamaatregelen moeten we jammer genoeg een aantal beperkingen invoeren, waardoor niet iedereen mee kan. We vinden dit zeer spijtig, maar we kunnen niet anders. We geven voorrang aan kinderen tussen 6 jaar en 15 jaar, of geboren tussen 2005 en 2014, en ook aan leden die hun lidgeld reeds betaalden voor einde maart van dit jaar. Kinderen worden toegelaten in volgorde van inschrijving. Is je kind ouder dan 15 jaar en/of geen lid, mag je altijd een formulier invullen via deze link. We schrijven de naam op de wachtlijst”, aldus het bestuur van jeugdhuis de Klup.

Het zal heel anders zijn dan bij de viering vorig jaar toen ook alle oud-kampleiders werden uitgenodigd, en alles besloten werd met een groot kampvuur.