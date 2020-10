Jeugdhuis de Klup heropent na coronalockdown en verbouwingen Christian Hennuy

04 oktober 2020

11u50 12 Hoegaarden In maart, bij het begin van de lockdown, ging jeugdhuis de Klup dicht en nu maandag 5 oktober om 19 uur opent het jeugdhuis weer de deuren. “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons instuiflokaal op te knappen”, aldus voorzitter Kim Hennuy. Het bestuur kwam alvast een kijkje nemen.

“We waren meer dan zes maanden dicht en we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons lokaal op te frissen, en zo van het kantinegevoel af te raken. Begin volgend jaar is het al 10 jaar geleden dat de Klup verhuisde naar de cafetaria van de sporthal. We zijn beginnen te werken bij de versoepelingen en het was vooral in de zomervakantie dat we konden doorwerken. De volledige toog werd vernieuwd, er kwamen tussenschotten om het cafetariagevoel weg te werken, alles werd geverfd, de verlichting werd deels vernieuwd en bijgewerkt en we hebben een infostand gemaakt, zoals er vroeger eentje was in het jeugdhuis in de Doelstraat. Over een paar weken komt het schepencollege langs om te zien wat er nog kan gebeuren in de Klup. We hebben daarvoor een dossier ingediend”, aldus Kim Hennuy.

De komende activiteiten zullen afhangen van de coronamaatregelen. Alleszins op 7 oktober starten de dansrepetities. Op het programma staan nog een halloweenwandeling, een boekvoorstelling en een sinterklaasfeest. De kerstmarkt werd geannuleerd. Het jeugdhuis is open op maandag, woensdag en vrijdagavond, telkens vanaf 19 uur, evenals op zondagnamiddag. De coronamaatregelen van de horeca zijn van kracht.