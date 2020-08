Jeugdhuis De Klup heropent in oktober Christian Hennuy

25 augustus 2020

14u41 0 Hoegaarden De laatste weken van de zomervakantie zijn aangebroken. Hoewel jeugdhuis De Klup nog steeds dicht is, is er de voorbije weken en maanden hard gewerkt. Er werd nu ook een nieuwe openingsdatum geprikt: 3 oktober.

Er gebeurde ondertussen heel wat bij de Klup. Een groep gemotiveerde vrijwilligers heeft er alles aan gedaan om voor de kampbubbel een onvergetelijke 9-daagse te organiseren. Daarnaast is er nog een andere groep vrijwilligers aan de slag gegaan om het jeugdhuis te renoveren. De werken verlopen vlot, maar openen op 1 september zal nog niet lukken. De nieuwe datum die vooropgesteld werd, is zaterdag 3 oktober.

De jaarlijkse dansshow, waar meestal een 80-tal dansers aan deelneemt, was al een tijdje afgeblazen, en de dansrepetities zijn eveneens uitgesteld tot oktober. Wegens de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om de verschillende groepen te laten starten in september. Voorlopig wordt 7 oktober als startdatum voorzien voor het dansen.