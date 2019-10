Jeugdband Feniks zoekt andere instrumenten dan piano en gitaar Christian Hennuy

20 oktober 2019

14u38 0 Hoegaarden De Jeugdband van Feniks Hoegaarden heeft in de Ermelindiszaal in Meldert een gesmaakt aperitiefconcert gegeven tijdens ‘Bella Italia’. Het werd een concert met heel toegankelijke muziek, met musicalmuziek, hits en Walt Disneymuziek. Presentator Willem Peeters deed een oproep tot alle jonge muzikanten van Hoegaarden om mee in de band te komen spelen, want samen musiceren is veel leuker dan alleen.

Dirigent Peter Laermans vraagt dat jongeren een verstandige muziekkeuze zouden maken. “We hebben in Hoegaarden meer dan 80 leerlingen in de muziekschool. De meesten daarvan kiezen voor piano of voor gitaar. Er zijn dit jaar zelfs drie leraars piano nodig. Maar in een harmonie als Feniks of in de jeugdband, kunnen wij die instrumenten niet gebruiken. We vragen aan jongeren om verstandig voor een instrument te kiezen”, aldus Laermans.

“Jeugdband Feniks Hoegaarden geeft aan jonge muzikanten de mogelijkheden om in een toffe sfeer samen muziek te maken. De muziek wordt er helemaal op maat van de muzikanten geschreven. Beginnelingen krijgen eenvoudige partituren, terwijl gevorderden extra uitdagingen krijgen. Ook de muziekstukken worden door de muzikanten zelf gekozen”, aldus Willem Peeters.