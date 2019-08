Jeugdband Feniks vliegt er weer in Christian Hennuy

26 augustus 2019

10u20

De muziekwereld draait binnenkort weer op volle toeren in Hoegaarden. De plaatselijke muziekschool gaat opnieuw van start en ook Jeugdband Feniks Hoegaarden vliegt er weer in. “Het zenuwcentrum van dit alles is ‘t Paenhuys in de Stoopkensstraat. Op zondag 1 september om 10 uur worden de jonge muzikanten verwacht op de tweede verdieping van het Paenhuys”, zegt Peter Laermans dirigent van de Jeugdband.

“In je eentje muziek maken, hoe saai kan dat zijn. In Hoegaarden hoeft dit helemaal niet. Heb je voor een blaasinstrument, gitaar of slagwerk gekozen, kun je al muziekpartituren lezen en ken je de noten op je instrument. Blokkeer dan alvast zondagvoormiddag van 10 uur tot 11.30 uur in je agenda. Vanaf zondag 1 september geeft de Jeugdband de mogelijkheid om in een toffe sfeer samen muziek te maken”, zo stelt Peter de werking van de Jeugdband voor. “Muziek spelen in een jeugdband als Feniks Hoegaarden is een belangrijke stap om van een leuke hobby een passie te maken”, vervolgt Peter.

Voor wie nog geen muziek kent is er de muziekopleiding van ART. Op de eerste verdieping van ’t Paenhuys is de Hoegaardse afdeling van de Academie Regio Tienen te vinden. De 6- en 7-jarigen kunnen terecht in de ‘Kinderacademie’ elke zaterdag van 9 tot 10 uur. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen er dadelijk een instrument leren samen met het ‘alfabet’ van de muziek in het muzieklab. De lessen van het eerste jaar vinden plaats op dinsdag en donderdag van 16.30 tot 17.30 uur. Inschrijven hiervoor via www.art.tienen.be.

Info Jeugdband Feniks: 0474/09.35.1, info@fenikshoegaarden.be of www.fenikshoegaarden.be