Jeugdband Feniks stemt op ‘Fame’ Christian Hennuy

21 mei 2019

11u22 1

Op verkiezingsdag zondag 26 mei kunnen de mensen na het vervullen van hun stemplicht ook terecht bij Jeugdband Feniks Hoegaarden. De jonge muzikanten nodigen iedereen om 11 uur uit in hun repetitielokaal op de 2de verdieping van G.C. ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, voor hun concert ‘Fame’. De leden van Jeugdband Feniks Hoegaarden kozen als titel ‘Fame’, naar de televisiereeks over een Amerikaanse muziekschool waar jongeren samen muzikale avonturen beleven. Dat is nu juist wat de muzikanten bij de Jeugdband doen: samen muziek en plezier maken.

‘Fame’ wordt een concert met een mengeling van film- en popmuziek met soms verrassende nummers. De meeste muzikanten kregen hun opleiding in de Hoegaardse muziekschool waar kinderen vanaf 6 jaar terecht kunnen. Voor kinderen die naar de muziekschool willen gaan, maar nog niet goed weten welk instrument te kiezen, is dit een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het hele gamma. Na het concert krijgen ze de gelegenheid om de muziekinstrumenten eens van nabij te bekijken en misschien mogen ze zelfs eens proberen. De toegang is gratis. Info: info@fenikshoegaarden.be