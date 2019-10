Jeugdband Feniks op Bella Italia Christian Hennuy

09u42 3 Hoegaarden Jeugdband Feniks geeft aan jonge muzikanten de mogelijkheden om in een toffe sfeer samen muziek te maken. Uiteraard worden er ook activiteiten georganiseerd zoals hun jaarlijks concert ‘Fame’, en nu op zondag 20 oktober ‘Bella Italia’, een Italiaans eetfestijn.

Door de verbouwingswerken aan het Parochiecentrum van Hoegaarden vindt ‘Bella Italia’ een tweede maal plaats in zaal Sint-Ermelindis in het centrum van Meldert. De deuren zijn open van 11.30 uur tot 15 uur en van 17 uur tot 20 uur. ‘Spaghetti’, ‘Tagliatelle met zalm’ of ‘Croque Italiano’, staan op het menu. Wie de jeugdband van Feniks aan het werk wil zien tijdens hun aperitiefconcert moet om 11 uur komen. “De muziekstukken worden door de muzikanten zelf gekozen. De groep is nog maar een paar weken aan het werken aan hun nieuwe repertoire, maar het zal zeker al op punt zijn op ‘Bella Italia’. Naast de concerten wordt er bij Jeugdband Feniks Hoegaarden veel aandacht besteed aan gezelligheid en sfeer met ontspanningsactiviteiten. Alle jongeren die gekozen hebben voor een leuk blaasinstrument, zoals fluit, klarinet, hobo, saxofoon, trompet, hoorn, trombone, tuba, of voor slagwerk, zijn nog welkom bij onze jeugdband”, aldus dirigent Peter Laermans.

Info: info@fenikshoegaarden.be