Jeugdband Feniks Hoegaarden repeteert coronaproof Christian Hennuy

01 september 2020

09u48 0 Hoegaarden Voor jonge gemotiveerde muzikanten is er steeds een plaatsje vrij bij Jeugdband Feniks Hoegaarden. De repetities vinden plaats elke zondagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur op de tweede verdieping van ’t Paenhuys, steeds coronaproof. Ook de lessen van de ART-academie zijn weer gestart.

“Amateurmuzikant zijn is in deze coronatijden niet eenvoudig. Op 13 maart moesten de muzikanten stoppen met samen muziek spelen. Het lijkt nog steeds stil bij onze amateurorkesten, maar niets is minder waar. In de buurt van ‘t Paenhuys in Hoegaarden zullen mensen al gemerkt hebben dat er al een aantal weken weer mooie muziek te horen is. Naast het harmonieorkest is ook de jeugdband van Feniks Hoegaarden intensief aan het repeteren”, aldus Peter Laermans, dirigent van de Jeugdband Feniks.

“Als beginnend muzikant thuis, in je eentje, muziek maken, is saai. In Hoegaarden hoeft dit dus helemaal niet. Heb je voor een blaasinstrument, zoals trompet, trombone, hoorn, tuba, fluit, klarinet, saxofoon, of voor gitaar of slagwerk gekozen, kun je al muziekpartituren lezen en ken je de noten op je instrument? Steeds welkom bij de Jeugdband”, aldus Peter.

In ‘t Paenhuys is er ook de Hoegaardse afdeling van de Academie Regio Tienen vinden. Hier volgen een heleboel kinderen en jongeren hun opleiding in de muziek. De 6- en 7-jarigen kunnen terecht in de ‘Kinderacademie’. Hier leren ze spelenderwijs zingen, bewegen en muziek maken op Orff- en slagwerkinstrumentjes. Ze zijn er te vinden elke zaterdag van 9 tot 10 uur.

Vanaf 8 jaar kun je er dadelijk een instrument leren samen met het ‘alfabet’ van de muziek in het muzieklab. Het eerste jaar is op dinsdag en donderdag van 16.30 tot 17.30 uur. Deze opleidingen aan de Academie Regio Tienen kosten slechts 68 euro voor een volledig schooljaar. Inschrijven kan nog tot eind september via www.art.tienen.be.

Info: 0474 /09.35.18 of info@fenikshoegaarden.be, www.fenikshoegaarden.be, of de facebook of instagrampagina van Feniks.