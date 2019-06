Jeugd kijkt al uit naar 47ste Paenhuys Park Happening Christian Hennuy

17 juni 2019

08u26 2 Hoegaarden Op vrijdag 5 juli en zaterdag 6 juli is er in Hoegaarden de 47ste editie van de Paenhuys Park Happening, één van de oudste festivalletjes van ons land. Op vrijdag zijn er optredens op zaterdag zijn er dj-sets.

“We hebben dit jaar geen familiedag op zondag, omdat de jongste jaren daarvoor geen belangstelling meer was. De Park Happening gebeurt nu al voor de 6de maal in het vernieuwde Paenhuys Park, zonder de vijver. Het is een openlucht festival, met podium, eetstandjes, een cocktailbar en veel zorg voor de inkleding. Het parkje is de ideale plaats om het gezellig te houden. Voor de organisatie kunnen we rekenen op de medewerking van een 90-tal jongeren. Ze zijn er klaar voor”, aldus Michael Vandeput, permanent verantwoordelijke van jeugdhuis ’t Paenhuys. Op vrijdag 5 juli zijn er in het Paenhuys Park aan de Stoopkensstraat 82, optredens van Roedel, Handkerchief, Caravan Disco Allstars, The Happy Suspended, Sunflower en Cassecouilles. Op zaterdag 6 juli is er de openluchtfuif met dj-sets, met Franky Kloeck, Nothing but Fun, Toaster, Gazettendraaiers en Dirk & Bumi. Info en tickets: www.paenhuys.be