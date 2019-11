Jan en Tinneke openen eerste hoevewinkel in gemeente: “We geloven in korte keten” Christian Hennuy

29 november 2019

11u59 0 Hoegaarden Jan Van Kelecom en Tinneke De Schutter hebben in het familiebedrijf Van Kelecom aan de Langegrachtstraat 16B in Klein Overlaar - Hoegaarden, een hoevewinkel geopend. “Onze winkel zal vrijdag en zaterdag geopend zijn. In Hoegaarden was er nog geen hoevewinkel, laat dit onze bijdrage zijn voor het milieu, via de korte keten”, aldus Jan.

“Mijn vriendin Tinneke is afkomstig uit Kapellen bij Antwerpen. Iedereen in Hoegaarden weet dat onze bijnaam ‘Kapellekes’ is, maar dat komt omdat een van mijn voorouders uit Kapellen bij Glabbeek naar Hoegaarden kwam. Zo is de cirkel toch rond”, lacht Jan.

“Bij mijn vriendin thuis in Kapellen hebben ze al vijf generaties lang een melkveebedrijf, en sinds 2015 hebben ze daar een hoevewinkel opgestart. Ze doen daar aan zuivelverwerking van melk tot boter en karnemelk. Alle producten worden gemaakt via aloude tradities en recepten. Omdat ze ook zo’n winkel hadden in Kapellen kreeg mijn vriendin de idee om er ook hier één te openen. Wij zijn geen melkveebedrijf, dus worden alle producten die in Kapellen worden gemaakt, naar hier gebracht. Het vlees dat we verkopen komt uiteraard van bij ons in Hoegaarden”, vertelt Jan.

Eigen vlees

De winkel ‘Ter Overlaar’ is geopend aan de Langegrachtstraat, een locatie die het bedrijf Van Kelecom in gebruik heeft sinds 2015. De rest van het bedrijf bevindt zich aan de steenweg Hoegaarden-Tienen in Klein Overlaar. Het gaat om een familiaal bedrijf met vader Stephan Van Kelecom, zijn echtgenote Carine Gilis, en de zonen Jan en Bert. Het bedrijf bestaat al sinds een zestal generaties. Voor vader Stephan was wijlen grootvader Jos de boer, en daarvoor waren het ‘Medars’, waarvan een van de voorouders afkomstig uit Kapellen-Glabbeek.

“We verkopen uiteraard alleen vlees van bij ons. In ons bedrijf hebben we ongeveer 550 runderen in onze stallen van het Belgisch Wit Blauw ras. Varkens hebben we niet. Het eten dat onze dieren krijgen, komt allemaal van onze gronden in Hoegaarden. Zelfs het krachtvoeder wordt samengesteld met eigen granen. Uiteraard doen we in ons bedrijf ook aan akkerbouw, met granen, aardappelen, suikerbieten, maïs en grassen om te maaien. Onze winkel is alleen op vrijdag en zaterdag open, het begin van de week wordt gebruikt om de producten te produceren”, vertelt Jan.

In de hoevewinkel worden vlees, eieren, platte kaas, yoghurt, melk, chocomelk, karnemelk, boter, room, roomijs, en diverse desserten, als chocomousse en rijstpap, verkocht. De winkel is open op vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Betalen is enkel mogelijk cash of via de smartphone. In de feestperiode zal de winkel extra geopend zijn op dinsdagen 24 en 31 december voor bestelde ijsbûches of zuiveldesserten.