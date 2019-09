Jan De Wilde viert 75ste verjaardag in Nieuwhuys Christian Hennuy

25 september 2019

13u58 0 Hoegaarden Op dinsdag 1 oktober om 20 uur start in het Nieuwhuys in Hoegaarden de reeks najaarsconcerten. Om te beginnen staat ‘Jan De Wilde 75: Hèhè! Wat een Jan!’ op het programma.

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij is het vandaag nog steeds. Meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. Jan is een unieke vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hè Hè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …

Onder de titel ‘Hèhè! Wat een Jan!’ viert hij zijn 75ste verjaardag, met het beste uit wat hij ooit op plaat zette en met verborgen parels uit de diepste krochten van zijn eigen repertorium. De 75-tour is zijn manier om dankjewel te zeggen, aan publiek en organisatoren, omdat hij zijn leven kon bouwen op liedjes en zingen.

In het voorprogramma krijgt Wannes Deboes om 20 uur het woord. Wannes, de bezieler van Quasiland, brengt solo een selectie van eigen werk. Jan De Wilde treedt op om 21 uur. Kaarten kosten 24 euro in voorverkoop.

Dit najaar komen nog andere kleppers naar het Nieuwhuys. Op dinsdag 29 oktober is er Sounds of Soul, met o.a. Jean Bosco Safari, op dinsdag 3 december Paul Michiels, terwijl op dinsdag 17 december het beste van Knopfler en Dire Straits wordt gebracht door Bart Buls, David Piedfort & Co. Info en reservatie voor alle concerten: jan@nieuwhuys.be of 016/81.71.64