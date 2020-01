Jaap Kruithof en Isabelle Robesyn in kerk van Hoxem Christian Hennuy

13 januari 2020

11u52 5 Hoegaarden ART.27, voorheen Jeugd en Muziek Tienen, organiseert op vrijdag 17 januari om 20 uur een concert in de Sint-Janskerk van Hoxem - Hoegaarden met het optreden van Jaap Kruithof en Isabelle Robesyn, allebei op cello.

Jaap Kruithof is een cellist, die heel grote faam heeft verworven als docent en leraar in het deeltijds kunstonderwijs (DK) en ook als lesgever van internationale cursussen. Hij doceert cello, kamermuziek en repertoriumkennis. Hij is tevens een gewaardeerd kamermuzikant.

Isabelle Robesyn was in eerste instantie zijn leerling. Nu zijn ze collega’s geworden. Isabelle behaalde haar mastergraad voor piano en kamermuziek onder leiding van Levente Kende, Alan Weiss en Renaat Beheydt, gecombineerd met de lerarenopleiding. Na deze studies ging ze verder met het studeren van cello bij Jaap Kruithof en behaalde in 2006 ook haar einddiploma cello. Van 2006 tot heden geeft Isabelle cellolessen aan de muziekacademie De Vonk in Oud-Heverlee en aan de Academie Regio Tienen.

Jaap en Isabelle spelen die avond elk een suite van J.S.Bach en omdat twee cello’s nog mooier zijn dan één brengen ze ook de duosonate van Boccherini in do groot.

Toegang 15 euro. Kaarten zijn te bekomen langs www.ART.27.be, info@art.27 of 0486/42.58.03