Isoleer uw kot via skype Christian Hennuy

20 april 2020

11u10 0 Hoegaarden Het bedrijf Ydop uit Hoegaarden, al 20 jaar specialist in ecologisch renoveren en isoleren, lanceerde zopas een opmerkelijke actie. Zaakvoerder Carl Hendrickx biedt klussers de kans om de extra vrije tijd in deze coronacrisis te gebruiken om het dak van hun woning deels zelf te gaan isoleren.

Ydop levert de nodige materialen aan huis en loodst de doe-hetzelvers via skype doorheen het proces tot en met de plaatsing van het dampscherm. Nadien zal Ydop cellulose als isolerend materiaal achter het dampscherm blazen.

“De coronamaatregelen verplichten ons om zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar daarnaast kampen we wereldwijd ook met een klimaatcrisis die ons leven bedreigt. Om die ernstige situatie op te lossen zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Dat kan onder meer al door onze huizen beter te isoleren . Daarom roep ik alle klussers op om hun vrije tijd door de coronacrisis te benutten om alvast met die isolatie aan de slag te gaan zonder hun kot te verlaten”, legt Carl Hendrickx uit.

Alle materialen en zelfs het gereedschap worden aan huis geleverd. Carl Hendrickx begeleidt de klussers via skype doorheen het ganse proces. Op de website leert de klant stap voor stap hoe het dak moet opgemeten worden. Met deze gegevens is het perfect mogelijk om zelf te berekenen hoeveel de werken zullen kosten. Via skype neemt Carl bij elke aanvraag de offerte met de klant door. Het enige wat hiervoor nodig is: een goede verlichting en een videoverbinding om rechtstreeks naar de zolder te kunnen kijken. De nodige materialen laat Ydop in pakket tot op de stoep thuis leveren. De overlegmomenten via skype worden vast ingepland tijdens de week.

Vanuit zijn grote bekommernis om het leefmilieu werkt Ydop enkel met natuurlijke en hernieuwbare bouwmaterialen. Carl Hendrickx van Ydop neemt zijn ecologische producten uitsluitend af van Belgische leveranciers en plaatselijke handelaars.

Meer informatie: www.ydop.be/isoleer-uw-kot