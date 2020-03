Is dromen van gewone Palmzondag nog realistisch? Christian Hennuy

16 maart 2020

Palmzondag is een hoogdag voor Hoegaarden met de palmwijding, de palmprocessie, de kermis, en vooral kinderen die van deur tot deur gaan om palmtakjes te verkopen. Dit jaar was men aan de 389ste editie van de palmommegang toe. Vorig jaar gooide de buxusmot al roet in het eten, en dit jaar dreigt alles in het water te vallen door corona. Is het nog realistisch te denken dat er dit jaar een gewone Palmzondagviering aankomt?

Palmzondag valt dit jaar op 5 april, op de dag dat ook de Ronde van Vlaanderen werd afgelast, en twee dagen na het voorlopige einde van de maatregelen. “We mogen nu nog niets zeggen of denken, want we moeten wachten tot 3 april. De kerk zegt zelf ook niets, ook niet de persverantwoordelijke van de bisschop. Maar ze zeggen wel dat we er niet te fel op moeten rekenen dat het gewoon doorgaat. We hebben al gedacht aan een alternatieve palmwijding, waarbij de mensen ze kunnen komen afhalen. Maar kinderen huis aan huis takjes laten verkopen lijkt toch geen goed idee”, aldus parochiemedewerkster Liesbeth Goris.

“Als de maatregelen op 3 april stoppen kan het nog, maar we gaan toch geen risico nemen. Er zijn ook al suggesties om in september een alternatieve processie te houden, maar dat is toch niet hetzelfde”, zegt mombaarvader André Stockmans, leider van et Genootschap der XII Apostelen, de oudste vereniging van Hoegaarden.

Volgens burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), zullen we nog deze week vernemen of er een palmzondagviering is. “We hebben nu nog maar richtlijnen tot 3 april, maar we gaan contact nemen met de hogere instanties en we moeten er deze week nog uit zijn”, aldus de burgemeester.