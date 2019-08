Is bodem onder bibliotheek vervuild? Christian Hennuy

07 augustus 2019

16u27 2 Hoegaarden Het perceel aan de Tiensestraat 42, nu de gemeentelijke bibliotheek, was van 1947 tot begin jaren ‘90 een garagewerkplaats met tankstation. De gemeente gaat nu een bodemonderzoek laten uitvoeren, want het pand stond op de lijst van historische vervuilers.

In 1993 kocht de gemeente de voormalige Garage Vanthienen aan de Ernst Ourystraat, om er de gemeentelijke bibliotheek in onder te brengen. De garage Vanthienen zou naar Tienen verhuizen. Maar voor Vanthienen was er al de garage Smets geweest. In juni 1997 werd de bibliotheek in het pand geopend.

“Voor alle openbare gebouwen moeten we een bodemattest hebben en we moeten dit laten onderzoeken. Het is niet zeker dat er vervuiling is, maar we moeten zekerheid hebben. Stel dat we ooit het pand zouden verkopen, waar nu absoluut geen sprake van is, dan moet je zo’n bodemattest hebben”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Dit onderzoek komt er omdat door deze historische activiteit de plicht bestaat om voor 2023 een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren op deze grond. BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, heeft een nieuwe aanvraagronde gelanceerd om bodemsaneringsdossiers in te dienen zodat noodzakelijke bodemsaneringen als gevolg van historische verontreinigingen door tankstations kunnen worden terugbetaald of worden uitgevoerd door BOFAS zelf. De gemeente heeft een offerte van Rimeco N.V. goedgekeurd voor een bedrag van 3.375,55 euro btw inbegrepen.