Inwoners klagen over geur van drijfmest boven Outgaarden Christian Hennuy

27 augustus 2019

16u47 0 Hoegaarden De jongste dagen wordt er in de regio drijfmest uitgevoerd en dat geeft uiteraard stank af. “Sedert enkele dagen wordt Outgaarden overspoeld met citernewagens vloeibare stront. En dit bij een temperatuur van rond de 30 graden, zonder een spatje wind. Kan daar niets aan gedaan worden?”, zo vraagt Jean-Luc Keleman uit Outgaarden aan alle Hoegaardse politici.

‘Ik heb al buren gezien die met een masker voor de mond rondlopen en die naar de politie gebeld hebben met de vraag of men dit verplicht kan stoppen, maar blijkbaar is dit toegestaan tot 15 september. Dit goedje is van dergelijk ‘kwaliteit’ dat het op de longen slaat. Onmogelijk om te slapen. Het zou mij ten zeerste verbazen mocht dit niet schadelijk zijn. Precies of je ammoniak inademt. Onze wasmachines draaien op volle toeren om de stank uit de kledij te halen. Ik heb zaterdag de stoep een kuisbeurt gegeven. Kwestie van geen gasboete op te lopen, maar ik kan opnieuw beginnen. Ik zal dit keer wel een product moeten gebruiken om de mest van de stoep te verwijderen. Zou het niet mogelijk zijn om de wetgeving enigszins aan te passen? Bijvoorbeeld niet toegestaan bij temperaturen boven de 20 graden. En verboden bij windstil weer”, zo schrijft Jean-Luc Keleman naar het College en andere beleidsverantwoordelijken.

Niet gevaarlijk

“Aan de wetgeving ter zake iets veranderen kan niet. De landbouwers zijn nu al beperkt in de tijd, want alles moet op 14 dagen uitgevoerd zijn. Dat wil zeggen dat landbouwers dag en nacht drijfmest moeten uitvoeren. Ik vind het sterk dat men daarover klaagt. Het gaat hooguit om enkele dagen per jaar in deze periode en in het voorjaar. Als de drijfmest op een weide wordt uitgestrooid is de geurhinder sterker dan op een veld, waar de mest ingewerkt wordt. Bij het uitstrooien van mest komt er stikstof vrij en dat geeft geurhinder, maar het is absoluut niet gevaarlijk. Hoegaarden is een witte gemeente, d.w.z. dat men hier drijfmest van elders mag ontvangen, mest van koeien, varkens, slib of overschotten van biomassacentrales. Het gaat allemaal om wat vroeger beschouwd werd als afvalproducten die nu weer worden herbruikt, zodat niets verloren gaat”, reageert burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V), zelf landbouwer.