Inwoners Hoegaarden krijgen extra mondmasker en filters Christian Hennuy

05 juni 2020

12u44 0 Hoegaarden Elke inwoner van Hoegaarden krijgt een tweede mondmasker van Think Pink aangeboden door de gemeente. De mondmaskers worden dit weekend samen met een mailing over de coronamaatregelen huis aan huis verspreid.

Onder het motto ‘Kom uit uw kot, maar doe niet te zot’, worden in de mailing de maatregelen toegelicht die iedereen nog moet volgen. Er staat ook alle noodzakelijke informatie in over het contactonderzoek bij COVID-19, de gemeentelijke dienstverlening en alle mogelijke contacten in verband met het psychosociaal welzijn.

Bij deze mailing zal daarbij een tweede gratis mondmasker zitten. Er zijn verschillende maten: S voor gezinsleden jonger dan 16 jaar, M voor de dames en L voor de heren. In dezelfde envelop zitten eveneens twee filters, aangeboden door de hogere overheid. Die kunnen onder meer gebruikt worden in zelfgemaakte stoffen mondmaskers.