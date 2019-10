Inspanningen ‘Make Belgium Great Again’ volstaan niet: kleuterschool De Boskabouters sluit eind dit schooljaar Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

11u26 9 Hoegaarden Het tv-programma ‘Make Belgium Great Again’ deed er nog alles aan om voldoende nieuwe kleuters te sprokkelen voor kleuterschool De Boskabouters in Meldert, maar het mocht niet baten. De school heeft, na 120 jaar bestaan, de intentie bekend gemaakt om aan het einde van dit schooljaar te sluiten. Naast het gebrek aan leerlingen spelen ook de kosten voor de renovatie van de schoolgebouwen een rol.

Heel Hoegaarden was in de ban van het mysterie van de tuinkabouters die plots massaal opdoken. Met deze actie en met een bijzondere single samen met Channel Zero probeerden Frances Lefebure en haar team van ‘Make Belgium Great Again’ het schooltje De Boskabouters van sluiting te redden. Dat lukte op de valreep, want bij de telling in februari werd het minimumaantal van 12 kindjes behaald.

Maar de euforie was maar van korte duur. “Tegen alle verwachtingen in is de school op 1 september gestart met slechts negen kleuters”, zegt Peter Vaes namens het schoolcomité Sint-Ermelindis vzw. “Statistieken van de schoolbevolking in Oost-Brabant geven een dalende trend weer die zeker nog tot in 2022 aanhoudt. Daarbovenop komt dat een school die enkel bestaat uit een kleuterschool, sowieso meer te lijden heeft van schommelingen in leerlingenaantallen omdat er binnen eenzelfde school geen overstap mogelijk is van kleuter- naar basisonderwijs. Het brengen en ophalen van de kroost naar verschillende scholen is voor ouders een lastige opgave. Wat het leerlingenaantal betreft, is het weinig waarschijnlijk dat de wettelijke norm dit schooljaar nog kan gehaald worden.”

Renovatie gebouwen

Minder leerlingen vertaalt zich automatisch in minder werkingsmiddelen. “Dat zorgt voor een flinke hap uit de reserves van de school”, gaat Peter verder. “Een tweede tegenvaller zijn de kosten voor de renovatie van de schoolgebouwen. Waar bij aanvang gedacht werd om de klus te klaren in vier jaar, is er nu al sprake van zeven jaar. Ook het kostenplaatje is navenant gestegen. Gezien de ouderdom van het gebouw zijn er onverwachte meerkosten opgedoken.”

De combinatie van deze pijnpunten heeft uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Het schoolcomité meldde zopas dat de intentie tot sluiting uitgesproken is. De directie belooft dit schooljaar nog een goede werking te garanderen. “Na de sluiting van de school en de afhandeling van alle dossiers zal aan het resterende vermogen, inclusief de opbrengsten van benefietacties voor renovatie, een bestemming worden gegeven zoals beschreven in de statuten van het schoolcomité”, klinkt het nog. “We willen graag nog alle ouders, medewerkers, vrijwilligers, sympathisanten en sponsors die hebben meegewerkt aan schoolactiviteiten en aan activiteiten ten voordele van de fondsenwerving voor de renovatie van de school van harte bedanken!”