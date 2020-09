Inhuldiging wapenschilden Vijf Geslachten uitgesteld door corona Christian Hennuy

30 september 2020

09u20 0 Hoegaarden De wapenschilden van de Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden zijn klaar en zouden ingehuldigd worden op zaterdag 10 oktober, de Regentiedag van de Confrérie in de Paradijshoeve. “De Confrérie heeft beslist deze activiteit af te gelasten wegens corona. We mochten maar met 10 mensen samenkomen en dat was niet mogelijk. Wanneer de inhuldiging plaats vindt zal afhangen van corona. Alleszins de wapenschilden zijn klaar en zullen later boven de inrijpoort van mijn hoeve geplaatst worden”, aldus Chris Michel, eigenaar van de Paradijshoeve.

Hoegaardiers kunnen nu al het zesde wapenschild komen bekijken dat tegen de gevel hangt. “Dit schild omvat de vijf wapenschilden van de geslachten en een zesde wapenschild, de druiventros, symbool van de studiebeurs die de aanleiding was tot de oprichting van de V Geslachten”, aldus Chris Michel.

Studiebeursstichtingen

De studiebeursstichtingen van Henricus Peeters werden in 1739 / 1741 uitgevoerd, voor de komende generaties van de V Geslachten. Deze studiebeurzen lopen nog steeds. Om de wapenschilden van de V Geslachten te vervaardigen werd beroep gedaan op kunstenares Stephanie Coen uit Hoegaarden. “Tekenen en schilderen is voor mij een hobby, en vooral tijdens vakanties aanvaard ik kleine opdrachten. Zo ontwierp ik ook al het logo van Bistro Gaar in Hoegaarden. Het was wel de eerste keer dat ik wapenschilden zou maken op metaal”, aldus Stephanie.

“Eerst was het de bedoeling de wapenschilden op glasplaat te schilderen, maar in samenspraak werd beslist dat het best op aluminium plaat zou uitgevoerd worden. De emblemen moest ik niet meer ontwerpen, want die bestonden al. Maar ik moest ze wel eerst tekenen, na een grondlaag op de aluminiumplaten te hebben aangebracht. Daarna werden ze geschilderd. De vorm werd ook afgesproken met leden van de Confrérie. Ik ben wel trots op het resultaat. Jammer dat ze nu niet ingehuldigd kunnen worden, maar uitstel is geen afstel. Ze zullen daar wel mooi hangen boven de inrijpoort”, aldus Stephanie.

Paradijshoeve

Uiteindelijk zullen boven de inrijpoort vijf wapenschilden hangen: de gilde van den swarten merel of het Servaes Sweertsgeslacht, de gilde van ’t silver swaert of het Henri Hoebancxgeslacht, de gilde van ’t groene claverenblad of het Hubertus Sweertsgeslacht, de gilde van de gulden lelye of het Van Nerumgeslacht en de gilden van de silveren struysvoghel van de families Struys, Vandermolen en Hendrickx. Het zesde wapenschild dat er al hangt, omvat de vijf wapenschilden en dat van de studiebeurs.

De Paradijshoeve die enkele jaren geleden door Chris Michel gekocht werd, is in volle restauratie. Op dit ogenblik wordt een nieuwe binnenkoer gelegd. De Paradijshoeve was de bakermat van de Vijf Geslachten. Vandaar dat de Confrérie daar ook vergadert en de zetel van de vereniging heeft.