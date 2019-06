Infoavond sociale woningen



Christian Hennuy

10 juni 2019

De sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz verbouwt momenteel het oud rusthuis in de Tiensestraat. Op deze manier worden er 24 nieuwe sociale huurwoningen gecreëerd. Langs het Kauterhof zal residentie ‘Das’ gerealiseerd worden door Sociaal Wonen arro Leuven, goed voor 17 nieuwe sociale huurwoningen. Op dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur wordt er in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd over de nieuwe sociale woningen die er op komst zijn.