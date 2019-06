Info over geplande windturbines langs E40 Christian Hennuy

19 juni 2019

13u41 6 Hoegaarden Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Op donderdag 27 juni wordt in het gemeentehuis van Hoegaarden hier een infoavond over gepland.

De voorbije jaren is er uitgebreid overleg geweest met alle betrokkenen over de inplanting van dit windpark. Dat heeft geleid tot een definitief inplantingsplan dat in januari van dit jaar reeds werd toegelicht in het Kouterhof. Recent werd de vergunningsaanvraag ingediend en zal er een openbaar onderzoek volgen. In het kader van deze procedure worden op donderdag 27 juni van 16 tot 20 uur in het gemeentehuis infomomenten georganiseerd. Vertegenwoordigers van Storm en Elicio zullen telkens de plannen toelichten. Men kan tijdens deze uren op om het even welk moment langskomen. Aansluitend zal de gemeente om 20 uur in de raadzaal een plenaire infovergadering organiseren i.v.m. het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag en de ter inzage legging van de project-MER.

De eerste infovergadering over dit project, toen nog onder de naam Electrawinds, vond plaats in januari 2011. Dat was een jaar van grote protestacties, met de overhandiging van bezwaarschriften door het actiecomité ‘Geen windturbines in Outgaarden’. In maart 2011 plaatste het actiecomité 3000 kleine windmolentjes zowat op alle strategische punten van de gemeente: op de oprit naar de E40, aan de bierketel, aan het gemeentehuis. De windmolentjes bleven een weekend lang staan, maar daarna verplichtte burgemeester Jean-Pierre Taverniers de actievoerders tot verwijdering ervan. Op 21 maart 2011 kwam het actiecomité met een 25-tal mensen bezwaarschriften afleveren op het gemeentehuis. Maar toen waren er ook een tiental actievoerders voor de windmolens. Ondertussen zijn we 8 jaar later en is het project nog niet rond.