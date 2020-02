Inbrekers stelen 3.500 euro aan sigaretten bij Shell

in Hoegaarden: “Kleine buit, maar véél schade” Daders sloegen in één nacht drie keer toe, telkens in tankstations Kristien Bollen

07 februari 2020

17u51 19 Hoegaarden In het Shelltankstation in Zétrud-Lumay (Geldenaken) nabij Hoegaarden hebben dieven in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De daders forceerden een rolluik en schuifdeur om de zaak binnen te dringen. De dieven konden ‘slechts’ voor 3.500 euro aan sigaretten buit maken, maar de schade aan de winkel loopt op tot enkele duizenden euro’s.

Voor Isabelle Cordier (39), zaakvoerster van het tankstation net op de taalgrens, is dit al de vijfde tegenslag in de 20 jaar dat ze de zaak runt. Ze kreeg al vier keer te maken met inbrekers, maar een keer raakten ze niet binnen. Telkens verdween er voor een grote geldsom aan sigaretten, dit keer bleef de buit eerder beperkt. “Toch is de schade groot”, zucht Isabelle. “De dieven forceerden de zware schuifdeur. Het glas is enkel gebarsten, maar de hele constructie duwden ze naar binnen. Het rolluik erachter is ook zwaar beschadigd. Een ander rolluik van een raam hebben de daders ook geforceerd. De schade overstijgt ruim de 3.500 euro aan sigaretten die ze buitmaakten.”

Vijf gemaskerde daders

De dieven waren dus met z'n vijven, zo blijkt uit de bewakingsbeelden. “Eén van hen was met een motor. Die hield het verkeer in het oog dat uit de richting van Geldenaken kwam. Uit de auto stapten nog vier kompanen. Eén van hen bleef buiten staan om in de richting van Hoegaarden alles in de gaten te houden. Intussen sloegen de drie anderen hun slag. Duidelijk hielden ze er rekening mee dat er camera’s zijn. Ze verborgen allemaal hun gezichten met sjaals en kappen over het hoofd, en ze droegen allemaal handschoenen”, vertelt Isabelle.

Tanken

“Hun wagen, een zwarte Audi, komt precies om 2.08 uur opgereden. De daders bekijken eerst rustig hoe ze tewerk willen gaan en rijden dan hun wagen tot vlak voor de deur. Als ze uit hun koffer het nodige materiaal, zoals een koevoet en kniptangen halen, zie je op de beelden duidelijk dat de koffer al helemaal gevuld is met sigaretten. Toen de drie binnendrongen, ging het alarm af, maar dat deerde hen niet. Meteen vernielen ze het rolluik van de sigarettenkast. In plaats van de pakjes uit de rekken te nemen, halen ze de leggers eruit. Helaas waren die te groot om via de deur naar buiten te gaan en moesten ze alsnog de pakjes eruithalen, waardoor de buit beperkt bleef.”

Toch bleven de daders rustig. Ook toen er een wagen langskwam. “Op een bepaald ogenblik komt er een wagen uit de richting van Geldenaken. Daarop verwittigt de kompaan met de motor zijn gezelschap. Vervolgens halen de inbrekers hun wagen voor de deur weg en rijden naar pomp vier, alsof ze gaan tanken.”

Amper zes minuten

De hele inbraak duurde amper zes minuten. “Ze waren net weg, toen de politie na elf minuten ter plaatse kwam”, vertelt Isabelle. “Zij namen de beelden door. Diezelfde daders hadden eerder al ingebroken in tankstations in Leuze en Namen. Of de politie hen zal vinden ? Ik hoop het. Al blijkt wel dat de nummerplaat niet overeenkomt met de wagen, die bleek van een Kia te zijn die werd gestolen in Ardennen.”