Inbrekers doorzoeken woning Kristien Bollen

03 maart 2020

10u10 0

Bewoners van een huis in de Ernest Ourystraat in Hoegaarden stelden maandagvoormiddag rond 10.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Daders forceerden een achterdeur, vermoedelijk met een koevoet. De woning en een bijgebouw bleken grondig doorzocht. Wat er precies werd gestolen, was op het eerste zicht niet meteen duidelijk.