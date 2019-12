In aanloop naar voorstelling meerjarenplan: “Zeker geen vrijwillige fusie Christian Hennuy

09 december 2019

16u05 0 Hoegaarden Op de raadszitting van 17 december wordt het meerjarenplan voorgesteld en wordt er ook toelichting gegeven bij de omgevingsanalyse. ‘De vrij lage bevolkingsdichtheid maakt dat er minder schouders zijn om de algemene lasten te dragen, maar toch zal Hoegaarden nooit vrijwillig fusioneren. Er wordt voorspeld dat tegen 2035 Hoegaarden 7884 inwoners zal tellen. De gemeente is wel voor verregaande samenwerking met externe partners’, zo staan in de documenten.

‘Er zijn geen migrantenconcentraties of grote leefbaarheidproblemen te herkennen in de gemeente. Wel moet er rekening gehouden worden met stijgende verzuring: de zaag-en klaagcultuur van een gedeelte van de bevolking gecombineerd met het nimby-fenomeen (Not In My Backyard, red.) , maken het samenleven soms moeilijk’, aldus de nota. Hier wordt vermoedelijk gedoeld op het tegenwerken van windmolenparken, verkavelingen, sociale woningen, of nieuwbouw in de gemeente.

Hoegaarden heeft 6.886 inwoners in 2019 met een bevolkingsdichtheid van 203 inwoners per vierkante kilometer, ver onder het Vlaamse gemiddelde van 482. Uit prognoses blijkt dat het aantal inwoners zal stijgen, omdat het aantal geboortes meestal hoger ligt dan de overlijdens en ook door een gemiddeld migratiesaldo van +51 de laatste 10 jaren. De gemiddelde leeftijd van de Hoegaardiers ligt op 40,6 jaar. De druk van de niet meer actieve bevolking van + 65 jaar is laag met 28%, terwijl de jeugd van 0 tot 19 jaar, 39% van de bevolking bedraagt. Slechts 4,3% van de bevolking is van vreemde origine. Wel 73% van de niet-Belgen komt uit Europa. Nochtans vindt 22% van de Hoegaardiers dat er te veel mensen van een andere cultuur zijn, terwijl 69% vindt dat de andere culturen sympathiek zijn.

In 2018 waren er 2853 gezinnen, waarvan 1193 met kinderen. Het aantal alleenwonende mannen en vrouwen is relatief laag, namelijk 28,5% alleenstaanden, maar zou de komende jaren blijven stijgen. De gemiddelde omvang van de gezinnen is 2,44 personen. Tegen 2027 wordt dit geraamd op 2 personen.

Mobiliteit

Hoegaarden heeft een uitgebreid gemeentelijk wegennet van 155,8 kilometer dat veel onderhoud vraagt. Het op- en afrittencomplex 25 en de E40, die onder meer Brussel verbindt met Luik, zorgt voor een goede ontsluiting. Ook de N29 heeft een belangrijke verbindende functie.

In 2017 telde het totale wagenpark van Hoegaarden 3454 wagens. Er zijn 500 personenwagens per 1.000 inwoners. Dit is lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Wel 94% van de inwoners bezit een auto, 14% een motor of bromfiets en 3% van de inwoners is lid van autodelen. Op vlak van brandstofgebruik zijn de meeste wagens diesel 62% of benzine 37%, met slechts 1% hybride wagens en 0,06% elektrische voertuigen. Er zijn 3 herlaadpunten voor elektrische wagens. De meeste Hoegaardiers, namelijk 83%, gebruiken nooit of uitzonderlijk het openbaar vervoer, maar 86% beschikt wel over een fiets.

Uiteraard zal een groot deel van de aandacht van het meerjarenplan naar het financiële plaatje gaan.