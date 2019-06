IJssalon San Marco viert verjaardag met Italian Grooving Christian Hennuy

17 juni 2019

18u50 0 Hoegaarden San Marco, de Hoegaardse ijsleverancier, bestaat 10 jaar en iedereen zal het geweten hebben. Op zaterdag 22 juni pakt het ijssalon uit met een Italian Grooving, waarbij er voor de zaak, aan de Hoegaardse Italiaanse driehoek, van 14 uur tot 24 uur animatie zal zijn op het geïmproviseerde en verkeersvrije San Marcoplein. Er is de hele dag animatie, ijsjes van San Marco, pizza’s van de Don Camillo en pintjes van Den Venetiaen.

Marc Carter startte 10 jaar geleden, met zijn ijssalon ‘San Marco, Hoegaardens leverancier’, op de hoek van de A. Putzeysstraat, de Gasthuisstraat en het Gemeenteplein. “Het is begonnen als een roddel in het dorp. Ik wilde hier gewoon komen wonen. Maar men vertelde overal dat ik boven zou gaan wonen en dat ik beneden met een ijssalon zou starten. Ik ben videomonteur voor televisie en in die tijd werkte ik vooral voor Woestijnvis, maar die hadden geen programma’s in de zomer. Ik had dus voldoende tijd voor iets anders. Zo ben ik rond beginnen kijken en kwam terecht in ijsbar Pinocchio in Leuven, waar mijn huidige toog vandaan komt.”

Bierijs

“Zij hebben mij daar uitgelegd hoe het moest en de eerste jaren hebben zij mijn ijs geleverd. Daarna ben ik er zelf mee gestart”, zo vertelt Marc. In 2012 begon hij zelf ijs te maken en in 2016 pakte hij uit met zijn bierijs, gemaakt met Hoegaards bier. Dit bierijs wordt gemaakt met 50% sorbet en 50% bier. “Als je twee bolletjes bierijs eet heb je ongeveer een derde van een flesje Hoegaarden op. Je moet zeker al meer dan 7 bollen opeten voor je het begint te voelen”, lacht Marc, die wel 32 verschillende smaken ijs produceert.

De naam San Marco heeft Marc zelf gekozen, omdat hij Marc heet, maar ook om te passen in de Italiaanse driehoek met de twee andere zaken restaurant ‘Don Camillo’ en café ‘Den Venetiaen’.

“Op dit ogenblik lopen de zaken prima. Dit jaar was het kwakkelweer en dus iets minder, maar vorige zomer was top. Ik heb er zelfs een schouderletsel aan overgehouden door het vele ijs scheppen. We krijgen steeds weer nieuwe klanten, ook van Geldenaken, tot Boutersem. De mond-aan-mondreclame blijkt te werken. Ik heb steeds meer werk in mijn ijssalon en mijn werk als videomonteur is geminderd, maar ik deed toch nog twee seizoenen ‘Blind Getrouwd’ en ‘Down the Road’. Ons ijssalon bestaat nu 10 jaar en ik wilde dat vieren. Ik heb er Den Venetiaen en de Don Camillo bij betrokken, omdat ik in het begin veel te danken heb gehad aan die twee zaken. En het is toch de Italiaanse driehoek”, besluit Marc.

Op zaterdag 22 juni, vanaf 14 uur, is de Putzeysstraat omgevormd tot San Marcoplein. Vanaf 14 uur is er kinderanimatie, waarbij kinderen San Marco T-shirts kunnen maken in de Italiaanse kleuren, begeleid door Hikke Takke Toe. De kinderen leren ook hoeden en maskers maken. Om 17 uur is er Italiaanse muziek, en vanaf dan zijn er pizza’s en pasta te verkrijgen bij Don Camillo. En natuurlijk de hele dag ijsjes van San Marco en pintjes van Den Venetiaen. Om 21 uur is er het optreden van de Pixels op een podium en vanaf 22.30 uur tot 24 uur volgt nog een fuif met DJ Mathy.