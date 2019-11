Huldiging van ereschepenen Fred en Godelieve Christian Hennuy

13 november 2019

00u09 0 Hoegaarden Godelieve Hardiquest (76j) en Fred Francart (71j), die beiden schepenen waren tot in 2016 en gemeenteraadslid tot 2018, werden tijdens de raadszitting in Hoegaarden aangesteld als ereschepenen. Beide voormalige politici gingen nog even aan de tafel in de gemeenteraad zitten. Het ging om een emotioneel afscheid.

Godelieve Hardiquest was schepen van 2001 tot 2016, en was nog twee jaar gemeenteraadslid tot in 2018. Fred Francart (71j) was even vijf maanden gemeenteraadslid voor de CVP in 1995, maar kwam van 2007 tot 2016 terug als schepen voor Financiën en was dan nog twee jaar gemeenteraadslid.

“Als ze je benoemen tot ereschepen betekent dit dat je aan het eind van je rolletje bent. Twintig jaar geleden was ik nog niet in de politiek en ik dacht nooit daaraan mee te doen. Maar Frans Huon heeft mij toen overtuigd en ik werd onmiddellijk schepen. Ik was einde carrière in het onderwijs en werd plots tot schepen gebombardeerd. Ik vroeg dan ook geen te ingewikkelde bevoegdheden en kreeg Burgerlijke Stand, Bevolking, Gelijke kansen en senioren. Zo kon ik steeds in contact staan met de mensen”, aldus Godelieve.

Fred Francart had de bevoegdheden Financiën, onderwijs en volksgezondheid. “De financiële toestand gunstig laten evolueren was belangrijk, maar vooral het menselijke aspect was belangrijk. Ik heb jaren goed samengewerkt, zowel met meerderheid als oppositie. We bleven steeds goed met elkaar communiceren, want dat is belangrijk om tot een oplossing te komen”, aldus Fred.