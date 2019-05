Hoxem staat voor drukke junimaand Christian Hennuy

31 mei 2019

12u46

In het Hoegaardse gehucht Hoxem is juni één van de drukste maanden, met de plaatselijke kermis. Op zondag 2 juni is het al opendeurdag in het Ontmoetingscentrum van Hoxem aan de Sint-Jansstraat. Taart en een streekbiertje staan op het menu. Dan is het nog een paar weken wachten op de kermis. Op zondag 16 juni is er na de mis van 10 uur de Sint-Jansprocessie. Op zaterdag 22 juni wordt een dorpsbarbecue georganiseerd aan het ontmoetingscentrum vanaf 17 uur. Deelname voor volwassenen bedraagt 15 euro. Inschrijving is noodzakelijk. Info: 016/82. 33. 11, bert.bollens@gmail.com of 0476/03.07.18 . Op zondag 23 juni om 14 uur volgt een concert met plaatselijke vedette Freek Vanrooy aan het ontmoetingscentrum. De toegang is gratis.