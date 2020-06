Hoxem sluit de rij processies af Christian Hennuy

07 juni 2020

11u52 2 Hoegaarden In deze coronatijden werd in Hoegaarden alleen de palmzondagommegang volledig afgelast, maar de processies in de gehuchten en deelgemeenten Hauthem, Meldert en nu ook Hoxem vonden wel plaats, weliswaar in afgeslankte vorm.

In Hauthem gingen drie personen mee in de processie, in Meldert zes, en zondag in Hoxem negen. De processie van Sint-Jan Evangelist vindt al eeuwenlang plaats op de zondag na Pinksteren in Hoxem. Omdat door de coronamaatregelen geen normale processie mogelijk was, was er eerst een live gestreamde viering vanuit de Sint-Janskerk, met EH Andy Penne. Daarna trok de processie erop uit langs de Sint-Jansstraat, de Ridderstraat en de Bronstraat.

Priester Andy Penne en parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris trokken op veilige afstand rond met het processiekruis en met het Heilig Sacrament. Ook de trommelaars van Feniks waren present. Na de processie bleef de kerk de hele zondag open met uitstalling van het heilig sacrament.

Verder werden alle kermisactiviteiten voor Hoxem kermis afgelast. Het ontmoetingscentrum van Hoxem hoopt alleszins op 5 juli en 2 augustus weer te kunnen openen als dorpscafé, en geeft ook afspraak voor Hoxem-kermis in 2021, tijdens de weekends van 29-30 mei en 5-6 juni.