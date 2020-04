Honden aan de leiband ook in natuurgebieden Christian Hennuy

08 april 2020

14u18 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft de jongste tijd op haar facebookpagina diverse wandelingen of fietstochten voorgesteld, om de Hoegaardiers in deze coronatijden te laten bewegen. ‘Wandelen mag, maar doe het reglementair’, luidt het motto.

De dorps- en kapellenwandeling, de Rosdelwandeling, de Mene- en Jordaanwandeling, de Outgaardenwandeling, het historisch brouwleerpad, de straffe benen fietstocht langs alle deelgemeenten, of ook langs de bloesemfietsroute, zijn bestaande toeristische wandelingen of fietstochten, die nu door de gemeente extra aangeprijsd werden.

‘Wandelen mag. Het is zelfs gezond om in deze tijden te blijven bewegen. Ook gaan wandelen met de hond, is erg aangenaam voor mens en dier, maar honden moeten verplicht aan de leiband, ook in natuurgebieden. Nu vele mensen gaan wandelen in de verkavelingswegen en het Rosdel-natuurgebied willen wij jullie wijzen op artikel 43 van het politiereglement: een hond moet je overal aan de leiband houden . Ook in de natuurgebieden is dat erg belangrijk: met de hond aan de leiband verstoor je geen broedplaatsen en kan iedereen zonder schrik gaan wandelen’

‘Ga niet met de auto naar onze natuurgebieden. Onze natuurgebieden zijn perfect bereikbaar te voet of met de fiets. Vanzelfsprekend is het verboden om in natuurgebied te parkeren. Overtredingen zullen geverbaliseerd worden’, aldus een mededeling van de gemeente.