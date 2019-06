Hond neemt Lijnbus, politie kan zwartrijder herenigen met baasje Kristien Bollen

03 juni 2019

Een loslopende hond stapte deze ochtend rond 7.15 uur, ter hoogte van de bushalte aan de koperen ketel in Altenaken bij Hoegaarden, op een bus van De Lijn. Gelukkig merkte de chauffeur van de bus de niet alledaagse reiziger, die zelfs geen geldig vervoerbewijs had, tijdig op. De man alarmeerde hierop de politie en bleef aan de halte wachten zodat agenten de viervoeter konden komen ophalen. Gelukkig bleek de hond te beschikken over een chip en kon die even later met zijn baasje uit Hoegaarden worden herenigd.