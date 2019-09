Holle Wegen Jogging op wespenvrij parcours Christian Hennuy

16 september 2019

Op zaterdag 21 september organiseert ”Hoegaarden Sport”, een feitelijke vereniging met als basis de twee Hoegaardse jeugdhuizen De Klup en ‘t Paenhuys, de 29ste “Holle Wegen Jogging”. Er worden in totaal een 800-tal deelnemers verwacht. Vorig jaar kregen een aantal deelnemers te maken met wespensteken. De organisatie zal het parcours helemaal afstappen en overal met stokken kloppen om te zien of er geen wespennesten zitten.

“Ik had bij de gemeente een aanvraag ingediend om het hele parcours met Round Up plat te spuiten, en daarna DDT te gebruiken om de wespen te verdelgen. Maar dat is uiteraard onmiddellijk geweigerd”, lacht organisator Michel Evers. “Er zal niets anders opzitten dan overal op mogelijke plaatsen voor nesten te gaan kloppen.”

Na 29 jaar is de jogging een traditie geworden op de Hoegaardse evenementenkalender. Indertijd werd gestart met de jogging onder impuls van Mil Es, Guy Caubergs en Michel Evers. De Hoegaardse jeugdhuizen, die al ervaring hadden met loopwedstrijden, leverden de medewerkers. In totaal zijn er de dag van de organisatie toch een 150-tal mensen nodig. “Zo hebben we dit jaar onze overleden presentator Freddy Mannaerts moeten vervangen. We hebben gekozen voor Rik Donders, die overal presentaties doet bij joggings. En voor de prijsuitreiking om 17 uur doen we beroep op pionier Guy Caubergs”, vertelt Michel.

Aan het parcours werd niets gewijzigd tegenover vorig jaar. Er is een doortocht voorzien langs de brouwerij De Kluis voor de 5 km, door het Mariadal (9 en 14 km) en door de Toontuinen. De starttijden zijn wel veranderd. Alles wordt gecentraliseerd in en rond de sporthal aan de Tiensestraat. Om 13 uur is er de karamellenkoers, om 13.15 uur de jeugdlopen, om 14.30 uur de 5 kilometer en om 15 uur de 9 en 14 kilometer. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven door storting van 5 euro op rekeningnummer BE30 2300 0220 1011, maar er kan ook ter plaatse ingeschreven worden.