Hoeveelheid asbest onder Geboortebos is minimaal



Christian Hennuy

04 juni 2020

11u21 2 Hoegaarden We meldden reeds eerder dat in Hoegaarden 13 percelen van de gemeente werden onderzocht op bodemvervuiling, maar dat alle uitslagen gunstig waren. De laatste onderzoeken gebeurden aan de bibliotheek in de Tiensestraat en aan het Geboortebos in Altenaken-Rommersom. Alles is in orde, maar toch moet men volgens OVAM voorzichtig zijn met eventuele asbestvervuiling onder het Geboortebos, als er ooit graafwerken zouden gebeuren.

In het Geboortebos werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd, het eindrapport daarvan werd nu ingediend. OVAM had nog enkele opmerkingen betreffende het gevonden asbest. ‘Er is geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk, maar mocht er in de toekomst grondverzet plaats vinden, zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij eventuele graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen’, zo staat in het verslag.

“Er werden hier enkele platen asbest gevonden, maar de hoeveelheid was minimaal. Bij dieper graven kan er nog steeds iets inzitten. Vandaar dat men bij OVAM de paraplu opentrekt. Maar er is geen enkel gevaar, en het is ook de bedoeling niet daar te gaan graven. Het blijft een bos voor ons”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het Geboortebos zit trouwens in een project om een groen traject te realiseren van aan het speelbos in Rommersom via de voormalige spoorwegzate naar het Ravel-fietspad, het vissershuisje, zo naar het Kluisveld en richting Park.

Zand voor aanleg E5

In Rommersom werden sinds 1921 zandgroeven uitgebaat, die later een stort werden. In 1971 werd beslist dat de zandgroeve in Rommersom opgevuld zou worden en genivelleerd door de firma Sogetra, na het gebruik van het zand voor de aanleg van de E5 autosnelweg. De zandkuil werd in twee gesneden door de aanleg van de invalsweg. Ooit werd al eens voorgesteld daar een industriezone van 2 of 3 ha in te richten, maar het vorige bestuur had een aanbod van een firma in die zin verworpen. Er werd voorgesteld er een groene zone van te maken. Het moest dienen als groen scherm tegen de E5, de latere E40. In 1988 werd beslist een bosplantactie te organiseren op het terrein, geplant door leerlingen van de Hoegaardse scholen. Dit werd het Geboortebos, dat ondertussen mooi gegroeid is.

Let wel, het gaat niet om de terreinen waar ondertussen tennis- en hockeyvelden werden aangelegd, waar vroeger ook een stortplaats was. Daar is alles in orde.