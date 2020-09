Hoegaardse joggers feliciteren Gaston Roelants voor fenomenaal record Christian Hennuy

09 september 2020

14u03 0 Hoegaarden Zopas liep Mo Farah tijdens de corona-editie van de Memorial een nieuw wereldrecord op het uur, en werd Bashir Abdi de nieuwe Belgische recordhouder. Hij brak daarmee het record van Gaston Roelants dat 48 jaar heeft standgehouden.

De Hoegaardse joggers en organisatoren van de Holle Wegen Jogging, wilden hier meteen een eerbetoon aan Baron Gaston Roelants (83j) brengen, die in Meldert-Hoegaarden woont, en die begin dit jaar nog uitkeek naar de Olympische Spelen in Tokyo, waar hij in 1964 een gouden medaille behaalde.

“Uw Belgisch uurrecord van 20.784 meter werd gelopen op 20 september 1972 en heeft dus 48 jaar standgehouden, een wereldrecord. In naam van de ganse ploeg HWJ Hoegaarden willen wij u van harte proficiat wensen voor deze uitzonderlijke prestatie en die was de enige niet. Als we de evolutie van het werelduurrecord nakijken dan hebt u dat eerst gelopen op 28 oktober 1966 met 20.644 m en daarna verbeterd tot 20.784 m op de memorabele meeting van 20 september 1972. Daar is nog een anekdote aan verbonden. Een persoon die als “haas” zou fungeren, liep aan de tussenafstand van 10 miles, eveneens op recordtempo, plots weg om dit record af te snoepen, de snoodaard”, aldus de joggingploeg.

Gaston wilde toen van de piste stappen, zo kwaad was hij, maar onder luide aanmaningen van het publiek vervolgde hij zijn weg met het gekende gevolg. Het had toen wel nog 100 meter meer kunnen zijn. “Maar deze prestatie van u, op een sintelbaan, met veel minder medische begeleiding, van voedingsdeskundigen, van psychologen en de hele huidige reutemeteut, is fenomenaal te noemen”, zo richten Michel Evers, huidig verantwoordelijke van de Holle Wegen Jogging en de stichters Guy Caubergs en Mil Es., zich tot Gaston. Door corona gaan ze nu niet bij Gaston Roelants op bezoek, maar sturen hem wel een attentie.

De 30ste Holle Wegen Jogging die deze maand zou plaats vinden werd uitgesteld naar 18 september 2021.