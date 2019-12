Hoegaardier brengt theaterproductie met Cath Luyten en Tom Waes naar Tienen Christian Hennuy

25 december 2019

12u51 0 Hoegaarden Jan Van Parijs uit Hoegaarden heeft een theaterproductiehuis. “Zo maak ik dit jaar maak met het televisiehuis De Mensen een theatervoorstelling met Cath Luyten, Jean Paul van Bendegem en pianist Jan Swerts. Ze heet Silence, please! Het idee om rond rust en stilte een theaterproductie op te zetten is gegroeid tijdens het wandelen in de velden rond Hoegaarden”, aldus Jan Van Parijs. De première is voor Tienen.

“Bij onze voorstelling nodigen we elke avond een andere gast uit: Dirk De Wachter, Linde Merckpoel, Delphine Boël,… En Hoegaardier Elke Van Hoof. We spelen in grote zalen als VOORUIT, Stadsschouwburg van Leuven, Warande, … Het is duidelijk dat het thema ‘rust en stilte’ goed aanslaat. Maar de première is voor Tienen op donderdag 9 januari. Onze gast is dan Tom Waes, die er onder andere vertelt over zijn periode als professioneel duiker, toen hij gefascineerd raakte door de stilte onder water”, aldus Jan Van Parijs.

Deze show kadert in een ruimer project rond onze zoektocht naar rust en stilte. Zo was er al het boek van Cath ’Silence, please!’, een allereerste stilteonderzoek, en een online test die ruim 57.000 mensen invulden.

‘Silence, Please!’ brengt een fascinerende inkijk in onze gewoontes. Waarom wij vandaag wel of niet stilte opzoeken. Waarom vragen we bijvoorbeeld een minuut stilte bij verlies? Het gaat over gedrag van ons allen, maar bovenal ook van de vier gasten op scène, die op hun manier een intrigerende, maar totaal andere band hebben met stilte. In Tienen , op donderdag 9 januari om 20.15 uur uur in het CC De Kruisboog, is Tom Waes de extra gast.

Info: https://hetlaatstebedrijf.be/nl/producties/silence. Reserveren: https://app.antigonetickets.be/nl/default/buy-tickets/index/distribution-id/129643/p/1