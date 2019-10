Hoegaarden zal nooit vrijwillig fuseren met andere gemeente Christian Hennuy

01 oktober 2019

12u00 7 Hoegaarden In het gemeentehuis vond de tweede participatieronde met de burgers plaats, na een eerste ronde in het voorjaar. Toen waren er een 80-tal deelnemers, nu een zestigtal. Er werd in groepjes gedebatteerd over het voorstel van meerjarenplan 2020-2025 dat op 10 december aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Duidelijk is dat de gemeente geen vrijwillige fusie met een andere gemeente zal aangaan.

Algemeen directeur Bart Hendrix lichtte het voorstel van meerjarenplan goed. Tussen al die punten in toch enkele opvallende maatregelen. “We gaan sommige gemeentelijke eigendommen verkopen, zoals de parking aan het oude voetbalveld van Outgaarden. We onderzoeken eveneens de mogelijkheid om de pastorie van Outgaarden te verkopen. We overwegen een mogelijke verkoop van het kapittelhuis aan de Houtmarkt, in samenspraak met de huidige gebruiker. Het gaat om het volledige huis in geval van verkoop, dus ook het toeristische infopunt. Dat wil zeggen dat dit dan elders moet komen”, aldus Hendrix. Uit het publiek werd gevraagd naar het waarom van die verkopen. “Omdat wij daar geen duidelijke bestemming voor hebben bij de gemeente”, klonk het antwoord.

De nadruk werd gelegd op grote uitgaven waar de gemeente aan gebonden is. Zo gaat er 725.000 euro per jaar naar het OCMW, 665.000 euro naar politie en 325.000 euro naar de brandweer. Ook de loonlast blijft zeer zwaar met 34 voltijdse personeelsleden bij de gemeente en 58 binnen het OCMW. Eén van de uitdagingen worden de pensioenen van diezelfde personeelsleden. In dit verband is ook de werking met vrijwilligers belangrijk: gemeente en OCMW kunnen samen rekenen op 170 vrijwilligers. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers beklemtoonde dat de inspanningen tegen wateroverlast in Hoegaarden gerendeerd hebben. Vroeger was Hoegaarden er bij elke hevige regenval bij, nu niet meer. Daar wordt verder in geïnvesteerd. En uiteraard gaat er ook een grote hap naar wegenwerken en aanleg van gescheiden rioleringen.

Digitalisering

Er komt geen vrijwillige fusie met een andere gemeente, maar wel veel samenwerking met private en publieke partners. Er wordt ingezet op digitalisering maar het papieren infoblad blijft behouden. De openingsuren van het gemeentehuis blijven behouden, maar er wordt ingezet op het e-loket.

Er wordt wat de cultuursector betreft gezocht naar alternatieve locaties voor cultuurvoorstellingen en activiteiten, o.a. in kerken en kapellen, openbare ruimten, en zelfs in het park. Mogelijk wordt voor culturele ruimtes ook intergemeentelijk gewerkt.

Qua mobiliteit wordt de parking Paenhuys heraangelegd, komt er een opwaardering van de parking van Racing Meldert en komt er een uitgebreide informatiecampagne over het parkeerbeleid. Er wordt ook ingezet op handhaving van dit parkeerbeleid.