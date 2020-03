Hoegaarden wil hoogdynamische kern zijn ‘Als je geen station hebt krijg je de stempel landelijk mee’ Christian Hennuy

05 maart 2020

09u00 0 Hoegaarden Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte wil de provincie Vlaams-Brabant de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid uitzetten. De gemeente Hoegaarden gaat evenwel niet akkoord met de voorgestelde indeling van de dorpskernen, vroeg hiervoor al bilateraal overleg met de provincie, en het College herhaalde nu nog de bezorgdheid. Het is nog steeds wachten op een antwoord van de provincie. ‘Wij willen als hoogdynamische kern ingedeeld worden’, zo luidt het.

Voor grondgebied Hoegaarden wordt in het voorstel van de provincie enkel hoofddorp Hoegaarden als landelijke dorpskern voorgesteld. De rest , Meldert, Outgaarden, Hoxem en Rommersom, wordt beschouwd als woongebieden buiten de kernen. Hoegaarden is de enige gemeente van de Getestreek waar slechts één landelijke dorpskern aangeduid wordt.

“Wij hebben als enige gemeente gereageerd, maar de andere gemeenten blijken de voorstellen aanvaard te hebben. Wij willen duidelijk maken wat we willen. Hoegaarden moet aangeduid worden als hoogdynamische kern en niet als landelijke dorpskern, en Meldert, Outgaarden en Hoxem moeten landelijke dorpskernen worden. Bij de indeling is teveel naar mobiliteit gekeken. Als je geen station hebt, wordt je zomaar onmiddellijk als landelijk bestempeld”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

‘De gemeente stelt een groeipercentage van 10% woningen als hoogdynamische kern. Tijdens het bilateraal overleg kwam dit neer op ongeveer 250 woningen , waarvan 185 voor Hoegaarden als hoogdynamische kern, 30 voor Meldert als landelijke dorpskern en 25 voor Outgaarden als landelijke dorpskern’.

‘Het gemeentebestuur is de mening toegedaan dat de aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer, en in het bijzonder de aanwezigheid van een treinstation, veel te zwaar doorweegt op de classificatie . Hoegaarden heeft een uitgebreid net voorzieningen en er werd zwaar geïnvesteerd in de uitbreiding van de gemeenteschool en een buitenschoolse kinderopvang. Daarnaast is er een zeer uitgebreid aanbod vanuit het vrij onderwijs . Er wordt ook geïnvesteerd in sport- en recreatie .’

Bedrijven in gemeente houden

‘De openbare vervoersmaatschappij De Lijn daarentegen heeft veel te weinig geïnvesteerd in openbaar vervoer op het platteland. Zo wordt de deelgemeente Outgaarden van de kaart geveegd in het voorstel van De Lijn.’

‘Er wordt onvoldoende rekening gehouden wordt met de fietsverbindingen die deze gemeenten ontsluiten. De gemeente heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van de onderzoeksopdracht voor de kernen van Meldert en Outgaarden en heeft recent toegestemd tot verlenging van het project. In waardevolle zonevreemde hoeves moeten meergezinswoningen mogelijk zijn’

De gemeente Hoegaarden wil haar bedrijven die niet verweven kunnen blijven binnen de woonzone toch binnen de gemeente kunnen houden. In de gemeente Hoegaarden zijn er enkele sterke bedrijven als ABInBev en Pall, met heel wat tewerkstelling. Op termijn moeten deze bedrijven nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben en behouden, ‘ tot daar de argumentatie van het College.