Hoegaarden stapt uit J.A.T., Zoutleeuw treedt toe Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

Hoegaarden neemt niet langer deel aan de actie van de vzw J.A.T. Event Drivers, dat voor gratis vervoer zorgt op eindejaarsavond. "We vragen al jaren meer transparantie, namelijk cijfers over hoeveel Hoegaardiers er daadwerkelijk vervoerd worden, maar wij krijgen geen antwoord", zegt Hoegaards schepen voor Jeugd Tom Groeseneken (CD&V).

“Als er niet veel mensen van Hoegaarden een beroep doen op het vervoer kunnen wij het misschien zelf beter organiseren. Want anders steken we geld van Hoegaardiers in vervoer van anderen”, gaat de schepen verder. “We vragen ons ook af waarom de uitvalsbasis steeds in Glabbeek moet zijn. We hebben ook geen overleg gehad met de organisatoren. Als ze ons de cijfers geven per deelgemeente kunnen we overleggen en dan kunnen we in 2020 misschien weer aan de actie deelnemen.”

“Het is jammer te horen dat Hoegaarden afscheid neemt van ons”, zegt Kevin Kennes van J.A.T. Event Drivers. “Vorig jaar zijn er zo’n 270 mensen van en naar Hoegaarden gedaan. Vooral naar het evenement in het Paenhuys zijn er veel groepen gereden.”

De vzw J.A.T. Event Drivers kan nog wel steeds op de trouwe sponsors, BMW Van och, garage Buttiens , Groep Delorge en Group Govaerts rekenen, en op de deelnemende gemeenten Linter, Glabbeek, Boutersem en Tienen. “En dit jaar mogen we ook een nieuwe gemeente verwelkomen: Zoutleeuw. We rijden dus ook dit jaar weer door vijf gemeenten”, besluit Kevin.