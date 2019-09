Hoegaarden: “Positief advies, maar Vlaanderen beslist over windturbines” Christian Hennuy

Het College van Burgemeester en Schepenen van Hoegaarden heeft drie windturbines langs de E40 gunstig geadviseerd. Dit in tegenstelling tot de gemeentebesturen van Boutersem en Tienen die tegen alle windmolens zijn. "Maar dit zijn slechts adviezen. Uiteindelijk is het Vlaanderen dat beslist", zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Storm en Elicio plannen een aangepast windmolenpark van 16 windmolens langs de E40. De historie van het windmolenpark begint in 2014 met het voortraject, in 2015 was er een aangepast inplantingplan en in 2018 kwam er het definitieve inplantingplan, waarbij het aantal windturbines van 19 tot 16 werd gebracht en de hoogte beperkt tot 150 meter. “Wij hebben drie windmolens gunstig geadviseerd omdat we toch achter hernieuwbare energie moeten blijven staan. We hebben geopteerd voor de drie windturbines die het dichtst bij de taalgrens staan, tussen Outgaarden en Hélécine, op ons grondgebied. Nu is er blijkbaar ook reactie van landsverdediging over de aanvliegroute naar het vliegveld naar Goetsenhoven, maar dan vraag ik mij af waarom men daar nu pas mee afkomt, terwijl het dossier al zolang loopt.”

“We hebben ons gekant tegen de twee windturbines het dichtst bij Outgaarden, omdat die nog hinder gaan teweegbrengen voor de eerste huizen van Outgaarden, en voor de Merepoel in Goetsenhoven. We hebben ons gekant tegen de twee windmolens aan de kant van Hoxem, omdat ze te dicht staan bij sommige, weliswaar zonevreemde, woningen. Maar daar wonen toch ook mensen. En ook tegen de windturbines aan de kant van Kumtich omdat die te dicht bij Hoxem staan. Maar zoals gezegd, wij geven slechts een advies: het is Vlaanderen dat beslist”, aldus de burgemeester.