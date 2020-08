Hoegaarden opnieuw getroffen door zwaar onweer: “In 40 jaar tijd nooit meegemaakt” DDH; KBG

13 augustus 2020

18u34 0 Hoegaarden Hoegaarden en omgeving werden donderdagavond zwaar getroffen door het onweer dat over ons land trok. De wachtbekkens konden de hoeveelheid regen niet aan waardoor in sommige buurten het water als een rivier naar beneden kwam.

In het lokale woonzorgcentrum Villa Hugardis stond op een bepaald moment de kelder vol water. “Het water kwam uit de lavabo gespoten en zette de kelder blank. Het zag er even ernstig uit maar uiteindelijk kregen we het vrij snel onder controle. Het was vervelend maar de bewoners hadden er gen hinder van. De technische dienst zal later onderzoeken wat het probleem precies is”, luidt het daar.

Elders in Hoegaarden ondervonden ook bewoners hinder van de stortbui. “Ik denk dat heel Hoegaarden last had van een teveel aan regenwater. Vroeger was het nog erger maar met de aangelegde wachtbekkens is al een deel opgelost. Alleen hebben die nu niet gewerkt waardoor het water van de velden naar beneden stroomde in Mariadal. Wij hebben -moeten scheppen om het water buiten te houden”, vertelt een bewoonster die liever anoniem blijft.

Ook burgemeesterJean-pierre Taverniers (CD&V) ontkent het probleem niet maar noemt het overmacht. “Alles zat vol, de rivieren, de wachtbekkens, echt alles. Vooral het centrum werd getroffen omdat daar het laagste punt ligt. Er is in elk geval veel werk om alles op te ruimen en de brandweer van onze zone heeft zijn handen vol zo’n beetje overal. Het wordt een korte nacht vrees ik”.