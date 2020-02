Hoegaarden houdt samen grote lenteschoonmaak Christian Hennuy

05 februari 2020

13u33 0 Hoegaarden Zwerfvuil en sluikstorten horen niet thuis in de gemeente. Om dit tegen te gaan moet de gemeente vaak zwerfvuil opruimen. Op zaterdag 28 maart wordt er een grote zwerfvuilactie georganiseerd, tijdens de week van de grote lenteschoonmaak. Op dinsdag 18 februari om 20 uur wordt er hierover een samenkomst georganiseerd in het gemeentehuis.

Om de problemen rond zwerfvuil op te lossen kan de gemeente haar inwoners en bezoekers stimuleren om minder afval te produceren en om het zeker te sorteren, weg te gooien, of te recycleren op de juiste manier.

De gemeente wil ook haar inwoners en bezoekers extra attent maken op de juiste eindbestemming voor de kleine ‘vuiltjes’. Verpakkingen bestaande uit plastics, blik, papier of karton worden al te vaak achteloos weggegooid en komen daar terecht waar het niet hoort: in de wegberm of in iemands haag of voortuin.

Op zaterdag 28 maart organiseert de gemeente een grote zwerfvuilactie tijdens de week van de grote lenteschoonmaak. De gemeente mikt op jeugdverenigingen, sportclubs, jagers, wandelaars, natuurbeschermers, senioren, landbouwers, scholieren … Op dinsdag 18 februari is er om 20 uur een samenkomst op het gemeentehuis om deze actie voor te bereiden.

Wie graag wil meewerken op 28 maart, maar er op 18 februari niet kan bijzijn, kan dit melden aan An van Ende, an.vanende@ocmwhoegaarden.be, 016/ 80.87.83.