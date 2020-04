Hoegaarden Greeters lanceren #tekenenvanuituwkot Christian Hennuy

11u01 0 Hoegaarden De Hoegaarden Greeters zijn op dit moment door de gekende maatregelen minder actief, maar willen graag voor kinderen de volgende activiteit lanceren: #tekenenvanuituwkot.

‘Greeters’ zijn vrijwilligers die van hun dorp of streek houden en bezoekers er gratis willen rondleiden. De Hoegaardse Greeters ontvangen iedereen met plezier, of ze de gemeente al kennen of nog niet. Deze ontvangsten, en ook de Start to Hoegaarden activiteiten zitten er momenteel niet in, maar Hoegaarden kan ook via tekeningen gepromoot worden.

De nieuwe activiteit #tekenenvanuituwkot nodigt kinderen uit om hun favoriete plaats van Hoegaarden op een blad papier te tekenen, met rechts onderaan de plaats genoteerd waar het getekend is en links de naam van de kunstenaar. Een foto of scan van de tekening kan gestuurd worden naar hoegaardengreeters@gmail.com. De tekeningen worden gepost op de Facebookpagina van de Hoegaardengreeters.