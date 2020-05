Hockey in Hoegaarden startte veilige trainingen op Heraanleg terrein en nieuw veld jaartje uitgesteld Christian Hennuy

25 mei 2020

09u35

Hockey in Hoegaarden is de grootste sportclub van Hoegaarden met wel 500 spelende leden. “Wij hebben de trainingen op een veilige manier weer opgestart, tot grote vreugde van de ouders, die wat blij zijn dat hun kinderen zich op een veilige manier kunnen uitleven op het veld. Wij zijn één van de weinigen in het land die opgestart zijn”, vertelt voorzitter Patrick Van Ex. De geplande grote werken met de volledige heraanleg van de velden, zijn uitgesteld tot mei 2021.



“Onmiddellijk toen het mocht zijn we met de trainingen gestart, uiteraard volgens de verkregen richtlijnen. Uitgezonderd onze startertjes onder de zes jaar, krijgen al onze hockeyspelers de kans om eenmaal per week tot einde juni te komen trainen. We hebben na een week geconstateerd dat 75% van onze leden effectief komt”, aldus Patrick Van Ex.

“We hebben een circuit gemaakt voor het brengen van de kinderen en het afhalen ervan telkens op een andere parking. Zo kruisen de groepen elkaar nooit en de ouders mogen niet binnen. Er staat steeds iemand klaar om alles in goede banen te leiden. Er wordt gevraagd om op voorhand naar de wc te gaan, want we houden er maar één open voor dringende gevallen . Kleedkamers zijn gesloten, maar er zijn ruimtes in open lucht om de kledij neer te leggen. We vragen ook aan de spelers stipt op tijd te komen en direct weg te gaan na de training”

“We trainen telkens in groepen van 20 spelers zodat steeds afstand van een vijftal meter bewaard wordt. De bal mag nooit aangeraakt worden met de handen en alleen de coach mag het materiaal verplaatsen”, aldus Patrick Van Ex over de trainingen. De voorzitter hoopt op een normaal hockeyseizoen vanaf september. “In de zomer hebben we normaal vijf hockeykampen, zonder overnachting en de laatste twee weken van augustus willen we de trainingen hervatten.”

Nieuwe terreinen

Hockey in Hoegaarden staat voor zware financiële uitgaven, wel 700.000 euro voor de volledige heraanleg van het huidige terrein en de aanleg van een nieuw half hockeyterrein, dat later nog kan uitgebreid worden. “Het dossier liep vlot, maar is gestopt door corona. Als we nu met de werken zouden starten zouden de velden misschien niet klaar zijn voor het nieuwe seizoen, daarom hebben we de werken uitgesteld tot mei 2021. We krijgen 23% subsidies van een bovengemeentelijke structuur en we vragen een bankgarantie aan de gemeente voor een lening. Maar wijzelf bekostigen het volledig zelf. Ons huidige terrein is 10 jaar oud. De toplaag moet vervangen worden maar ook de volledige onderlaag. Het terrein zal dan beter gedraineerd worden en er zal meer stabiliteit zijn. Het tweede, nieuwe halve terrein, zal gebruikt worden voor trainingen”, besluit Patrick Van Ex.