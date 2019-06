Hockey- en tennisclub krijgen parking met plaats voor 120 wagens Christian Hennuy

27 juni 2019

11u36 3

De parking achter het hockeyterrein en de tennisvelden in Hoegaarden opent zaterdag 29 juni officieel.

“De werken zijn begonnen eind januari. Er werd een parking gemaakt met plaats voor 120 voertuigen”, zegt Patrick Van Ex, voorzitter van Hockey in Hoegaarden. “De gemeente investeerde 300.000 euro in deze parking, met dus 150.000 euro voor elke club. Het is een groene parking geworden met grastegels. Dit betekent dat de oude parking vooraan nog uitsluitend voor leveranciers mag gebruikt worden”. Hockey en tennis samen tellen in Hoegaarden meer dan 800 leden. Dat is de grootste sportconcentratie van de gemeente.

Op dit ogenblik is er nog een probleem met de oprit naar de parking door het losse grind. “Er wordt een oplossing gezocht samen met de architect. Eén van de pistes is het grind als parking te gebruiken, en de oprit te maken langs de grastegels ernaast. Dit is slechts een detail in het geheel, maar het komt in orde”, aldus Patrick Van Ex.

De parking opent zaterdag officieel. Om 19 uur zijn er speeches door de voorzitters van Hockey in Hoegaarden en Tennifun, namelijk Patrick Van Ex en Johnny Wautraets. Daarna neemt burgemeester Jean-Pierre Taverniers het woord en nadien volgt er nog een gezellig samenzijn met drankjes en barbecue.